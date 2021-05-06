В Орловской области больше 400 подростков нашли работу

В Орловской области с начала году больше 400 подростков нашли работу. Несовершеннолетние орловцы трудятся в качестве кухонных и подсобных рабочих.

О трудоустройстве юных жителей региона "КП" рассказали в Департаменте соцзащиты. В его с начала года удалось найти работу 427 подросткам. Юноши и девушки работают в ресторанах быстрого питания, а также при школах двух районов, Глазуновского и Орловского. А в мае еще несколько районов предложили подросткам работу при школах. Ребята могут заняться уборкой как школьных территорий, так и парков, скверов, братских могил.

- Принять участие во временной занятости могут подростки, достигшие паспортного возраста. К заработку от работодателя, который рассчитывается за отработанное время, прибавляется 1,5 тыс. рублей в месяц от службы занятости. Для перечисления зарплаты и материальной поддержки необходимо заблаговременно получить банковскую карту, - сообщили в профильном департаменте.