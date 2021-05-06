Орловцев приглашают на фотовыставку «Необыкновенный Орел»

В Орле открылась фотовыставка «Необыкновенный Орел». Авторы снимков, членов Орловского фотографического общества, представили в экспозиции городские пейзажи с необычного, не открыточного ракурса.

На выставке можно увидеть более 40 фоторабот. Разместились они в выставочном зале мемориальной мастерской художника Георгия Дышленко.

- Собранная экспозиция – лишь один из шагов к созданию объемной серии об Орле, которая будет представлена в конце этого года в Орловском краеведческом музее, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Возрастное ограничение: 6+

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май 2021