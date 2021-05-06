Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды6 мая 2021 13:39

Орловцев приглашают на фотовыставку «Необыкновенный Орел»

Авторы снимков предлагают рассмотреть город с необычного, не открыточного ракурса
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий

В Орле открылась фотовыставка «Необыкновенный Орел». Авторы снимков, членов Орловского фотографического общества, представили в экспозиции городские пейзажи с необычного, не открыточного ракурса.

На выставке можно увидеть более 40 фоторабот. Разместились они в выставочном зале мемориальной мастерской художника Георгия Дышленко.

- Собранная экспозиция – лишь один из шагов к созданию объемной серии об Орле, которая будет представлена в конце этого года в Орловском краеведческом музее, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Возрастное ограничение: 6+

КОГДА? ГДЕ?

ул. 7 Ноября, дом 9

май 2021

Культура