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Здоровье6 мая 2021 11:36

Коронавирус в Орловской области на 6 мая 2021: три человека умерли, 50 заболели

Число смертей достигло 603
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Сегодня, 6 мая 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 50 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 34 429 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1434 орловца. Справиться с заболеванием смогли 32 395 жителей региона. Накануне из больниц выписались 55 человек.

Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня оперштаб подтвердил еще три смерти пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. В регионе скончались 603 человека.

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