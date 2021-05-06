Коронавирус в Орловской области на 6 мая 2021: три человека умерли, 50 заболели

Сегодня, 6 мая 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 50 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 34 429 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1434 орловца. Справиться с заболеванием смогли 32 395 жителей региона. Накануне из больниц выписались 55 человек.

Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня оперштаб подтвердил еще три смерти пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. В регионе скончались 603 человека.