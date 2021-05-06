В Орле передали в суд дело об убийце с садовой тележкой

Орловские следователи закончили расследование дела об убийстве на Громовой улице в облцентре. 13 февраля 2021 года во время застолья с друзьями был зарезан мужчина. В ближайшее время обвиняемый в расправе предстанет перед судом.

Следователи провели 11 судебных экспертиз и восстановили картину происшествия. 13 февраля приятели выпивали в доме у одного из друзей. В какой-то момент между 42-летним ранее судимым мужчиной и его знакомым возникла ссора. Недолго думая, он нанес ему удар ножом. Тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца вывез тело на садовой тележке на другую улицу и сбежал.

- К месту преступления вела дорожка следов крови потерпевшего. Она была выявлена с помощью источников экспертного света. Аналогичные следы крови были обнаружены и на одежде обвиняемого, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) передано в суд для рассмотрения по существу.