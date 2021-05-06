Орловская прокуратура обратилась в суд из-за свалки в Большом Сотниково

В Орловской области продолжают бороться с несанкционированными стихийными свалками. В ряде случаев они образуются прямо рядом с жилыми домами. В частности, такая ситуация сложилась в деревне Большое Сотниково Урицкого района.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что районная администрация не предпринимала никаких мер по ликвидации несанкцинированной свалки твердых коммунальных отходов. Это является нарушением сразу двух Федеральных законов - «Об охране окружающей среды» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В результате прокуратура обратилась в суд с иском на администрацию Урицкого района, требуя обязать ее навести порядок в Большом Сотниково и убрать залежи мусора.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Кроме того, на главу районной администрации внесено представление.