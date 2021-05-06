В Орловской области 27 человек привились вакциной «ЭпиВакКорона»

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 5 мая 2021 года, в регионе 45311 человек прошел два этапа прививки и завершил вакцинацию. Еще 62512 жителя области сделали первую прививку.

Напомним, массовая вакцинация в Орловской области началась в январе 2021 года. Все это время жителей региона прививали вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). За весь период кампании по вакцинации область получила 78539 доз препората.

Однако в конце апреля в Орловскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКороны» – 810 доз. Первую прививку этим препаратом получили 27 орловцев.

- Прививка «ЭпиВакКороной» осуществляется по назначению врача, а не по выбору гражданина: после осмотра и определения показаний для проведения вакцинации именно врач принимает решение, какой вакциной рекомендовано прививаться, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.