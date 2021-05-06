В Орловской области начала работу молодежная педагогическая школа. Фото: официальный портал Орловской области

В среду, 5 мая, на базе оздоровительного лагеря «Ветерок» в Орловской области начала работу Областная молодежная педагогическая школа. В течение нескольких дней молодым специалистам предстоит активная командная работа.

Открытие педагогического марафона состоялось во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина. Сегодня и завтра его участников ждут лекции и мастер-классы.

- Областная молодежная педагогическая школа - это масштабное образовательное событие нашего региона. Мастер-классы для его участников проведут абсолютные победители Всероссийского конкурса «Учитель года России» Лариса Арачашвили и Михаил Гуров, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.