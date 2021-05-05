Ролик, на котором запечатлена погоня, появился в соцсетях Фото: Скриншот с видео

В Орле пьяный водитель устроил гонки с полицейским патрулем. Лихача на "Пятнадцатой" удалось поймать, теперь ему придется держать ответ перед законом.

Видеозапись погони появилась в социальных сетях 4 мая. В группе вконтакте "ДТП Орел" опубликовали ролик, на котором запечатлено преследование машиной ДПС отечественной легковушки. В полиции прокомментировали случившееся, как оказалось инцидент произошел еще 2 числа. Очевидцы заметили, что по улице Цветаева на большой скорости гоняет автомобиль, информацию передали в дежурную часть. Ближайший экипаж, находившийся в Зареченском микрорайоне, взялся преследовать "гонщика", когда тот не отреагировал на законные требования об остановке.

Как пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, через какое-то время лихача все же удалось остановить. Его отправили на медосвидетельствование, где оказалось, что водитель злоупотребил спиртным перед поездкой. Составлен административный протокол.