Орловцы высадили четыре тысячи дубов вблизи поселка Залегощь Фото: Архив "КП"

В конце прошлого месяца, 29 апреля, в Залегощенском районе появилась новая дубрава. Четыре тысячи саженцев многовекового дерева орловцы высадили вблизи поселка Залегощь.

Мероприятие прошло в рамках эколого-патриотическая акция «Сад Памяти». В ней приняли участие школьники, сотрудники полиции и работники Ломецкого лесничества.

- В нашей области акция «Сад Памяти» стартовала 18 марта. целью акции является высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.