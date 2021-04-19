В орловском "Гринне" открылся отдел МФЦ

Фот: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле 19 апреля открылся новый МФЦ. Отдел многофункционального центра по Заводскому району открылся на территории ТМК "Гринн".

Для горожан здесь работают 12 окон обслуживания, получить те или иные услуги можно 6 дней в неделю с 9 до 19 часов, по вторникам до 20 часов, в воскресенье выходной день. Прием в новом отделе МФЦ ведется по предварительной записи и в порядке живой очереди. Так как в регионе все еще действуют ограничения по коронавирусу, обязательно соблюдение правил санитарной безопасности.

- Посетители МФЦ смогут подать заявления для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также в отделении МФЦ будет осуществляться прием заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Перечень предоставляемых услуг планируется постоянно расширять, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.