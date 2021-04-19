На жителя Орла завели уголовное дело из-за драки в баре Фото: Архив "КП"

На жителя Орла завели уголовное дело из-за драки в баре. Мужчине предстоит ответить перед судом за то, что он налетел с кулаками на 21-летнего горожанина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Действо развернулось в одном из питейных заведений Заводского района. 35-летний и 21-летний посетители бара поссорились, перепалка переросла в рукоприкладство. В итоге старший из участников конфликта ударил младшего. Мужчины разошлись, но после одному из оппонентов стало плохо, пришлось обращаться в больницу.

- Установлением всех обстоятельств происшедшего занялись оперативники. В отношении 35-летнего орловца возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.