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В Орловской области выросли доходы и расходы бюджета. Такие данные за первый квартал 2021 года привела Елена Сапожникова, глава регионального Департамента финансов.

За первые несколько месяцев 2021-го доход в казну Орловской области превысил 8,5 миллиардов рублей. Это больше чем за такой же период прошлого, 2020-го года, на 1,3 миллиарда рублей. Из этой суммы налоговые и не налоговые поступления превысили 4,9 млрд рублей, безвозмездные вливания - еще более 3,2 млрд рублей.

- Исполнение расходов областного бюджета по предварительным итогам за 1 квартал 2021 года составило более 8 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду 2020 года на 336,2 млн рублей, - цитирует Елену Сапожникову пресс-служба областного Правительства.