ЗАГС Мценска, прославившийся на федеральном ТВ, начали ремонтировать. Фото: газета "Мценский край"

ЗАГС города Мценска и Мценского района Орловской области получит долгожданный ремонт фасада. К приведению здания в порядок приступили после того, как учреждение «прославилось» на всю страну в юмористическом шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

- Потрясающий ЗАГС в городе Мценск. От того, с какой силой объединяются здесь сердца молодоженов, даже осыпалась штукатурка. Здание в таком состоянии находится специально, чтобы люди не разводились, потому что второй раз не так уж и хочется приходить в такой ЗАГС, - посмеялся один из резидентов шоу, бывший КВН-щик Азамат Мусагалиев.

После выпуска шоу губернатор Орловской области поручил привести здание в порядок.

- Сотрудники управляющей компании ООО СКФ «Арго» приступили к ремонту фасада ЗАГСа, - сообщает газета «Мценский край».

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