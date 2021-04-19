В Мценске на заводе, где погибли пять человек, строят часовню. Фото: пресс-служба Орловской митрополии

В Орловской области на территории завода профильного оборудования в Мценске строят часовню великомученика Георгия Победоносца. Именно здесь утром 31 января 2020 года произошел страшный взрыв, унесший жизни пяти человек. Еще три человека получили серьезные травмы.

Руководство завода решило в память о погибших освятить территорию и установить часовню. Первый камень в ее фундамент был заложен 3 сентября 2020 года.

- Освящение часовни запланировано на 6 мая, в день памяти святого Георгия, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.

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