Коронавирус в Орловской области на 19 апреля 2021: заболели 53 человека, умер один

Коронавирус в Орловской области на 19 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 апреля 2021, федеральный оперштаб сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. За все время пандемии число заболевших достигло уже 33 тысяч 541 человека.

.

За сутки из больниц по выздоровлению выписались 89 жителей региона. Всего смогли победить болезнь 31 206 человек. На лечении остаются 1799 пациентов с коронавирусом.

.

Продолжает пополняться статистика смертности. Скончался еще один пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев составляет 536.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39