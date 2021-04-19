Орловский СК проверяет причины пожара с пострадавшим двухлетним мальчиком

СК проверяет причины пожара с пострадавшим двухлетним мальчиком. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области Следственный комитет подключился к выяснению причин пожара в частном доме в Покровском районе. В момент возгорания в нем находилось семь человек, из которых трое детей. Один малыш, двухлетний мальчик, получил ожоги.

Семья смогла самостоятельно выбраться из огня. Ребенок получил ожоги в процессе эвакуации и сейчас находится в больнице. Его состояние удовлетворительное, жизни ничто не угрожает.

Однако теперь семья осталась без дома.

- По факту пожара с причинением вреда здоровью малолетнему ребенку инициирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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