В Орловской области в пожаре пострадал двухлетний мальчик. Фото: Региональное ГУ МЧС России

В воскресенье, 18 апреля, в деревне Переведеновка Покровского района произошел серьезный пожар. Огонь охватил жилой дом, в котором находись семь человек, в том числе три ребенка.

ЧП произошло в районе половины шестого часа вечера. К счастью, сами жильцы дома вовремя заметили возгорание и вовремя выбрались из него. Однако во время эвакуации получил ожоги двухлетний мальчик. Его доставили Покровскую ЦРБ в удовлетворительном состоянии.

К месту происшествия выдвинулись несколько бригад пожарных 30-й пожарно-спасательной части Покровского района и 26-й пожарно-спасательной части Малоархангельского района. Отметим, деревня находится в 20 км от ближайшей ПСЧ.

- На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади открытым пламенем, пожарные локализовали пожар, не дав ему распространиться на соседние строения. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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