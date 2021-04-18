Погода в Орле: новая рабочая неделя будет дождливой

Не забывайте зонты: новая неделя в Орле будет дождливой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Новая рабочая неделя в Орле будет дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 19-23 апреля.

Судя по прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, в понедельник 19 апреля небо над Орлом пасмурное, и ночью и днем небольшой дождь. Температура воздуха от +5 в ночное время до +12 днем. Ветер северо-восточный 5 м/c, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Во вторник 20 апреля снова пасмурно, дождь. Термометры покажут от +5 до +12 градусов, ожидается сильный ветер с востока, давление понизится до 741 мм рт.ст.

В среду 21 апреля небесная канцелярия вновь не побалует солнцем, небо затянуто тучами, небольшой дождь. Прохладнее: от +4 ночью до +11 днем. Ветер сменит направление на юго-западное, он будет довольно сильным. Давление опустится до 738 мм рт.ст.

В четверг 22 апреля в городе заглянет солнце: облачно с прояснениями. И ночью и днем ожидается дождь. Потеплеет: температура от +5 до +16 градусов. Ветер придет с юга, 5 м/c. Атмосферное давление достигнет 747 мм рт.ст.

В пятницу 23 апреля небо над городом затянуто облаками, будет лить дождь. Столбики термометров покажут ночью +6 градусов, днем воздух прогреется до +16. Южный ветер достигнет 6 м/c, давление на уровне 748 мм рт.ст.

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