В Орле двоих мужчин поймали с поличным на покупке наркотиков

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские с поличным поймали двоих мужчин на покупке наркотиков. За "синтетику" 30-летнему и 32-летнему орловцам придется ответить по закону.

Задержать любителей запрещенных веществ удалось когда они достали наркотик из тайника и поделили "закладку". При досмотре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли его и изъяли. Как показала в дальнейшем экспертиза, это "синтетика" весом около 1,23 грамма.

- В отношении орловцев следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.