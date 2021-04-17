В колониях Орловской области разрешили длительные свидания

В орловских колониях возобновили длительные свидания Фото: Архив "КП"

В Орловской области возобновлены длительные свидания с осужденными в колониях. Для посетителей обязательным остается соблюдение ограничений по коронавирусу.

Об этом "Комсомолке" 16 апреля сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области. На длительное посещение могут рассчитывать родственники осужденных, отбывающих срок в исправительных колониях №2,5,6, а также в колонии-поселении №3. Пустят близких на свидание при наличии документа об отрицательном тесте на COVID-19, справки об отсутствии контактов с зараженными в течении последнего 21 дня. Обязательны медицинские маски.

- Также в УФСИН и учреждениях возобновлен прием граждан по личным вопросам по предварительной записи с соблюдением временного интервала и мер инфекционной безопасности всеми участниками встречи, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.