Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 апреля 2021 11:31

В колониях Орловской области разрешили длительные свидания

Обязательно наличие отрицательного теста на коронавирус
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В орловских колониях возобновили длительные свидания

В орловских колониях возобновили длительные свидания

Фото: Архив "КП"

В Орловской области возобновлены длительные свидания с осужденными в колониях. Для посетителей обязательным остается соблюдение ограничений по коронавирусу.

Об этом "Комсомолке" 16 апреля сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области. На длительное посещение могут рассчитывать родственники осужденных, отбывающих срок в исправительных колониях №2,5,6, а также в колонии-поселении №3. Пустят близких на свидание при наличии документа об отрицательном тесте на COVID-19, справки об отсутствии контактов с зараженными в течении последнего 21 дня. Обязательны медицинские маски.

- Также в УФСИН и учреждениях возобновлен прием граждан по личным вопросам по предварительной записи с соблюдением временного интервала и мер инфекционной безопасности всеми участниками встречи, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.