Коронавирус в Орле на 17 апреля 2021: заболело 54 человека, 3 умерло

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. В Орле за последние сутки, на 17 апреля 2021, коронавирусом заразилось еще 54 человека.

Заболеваемость снижается. Если еще три недели назад регистрировалось под 70 новых случаев заболевания ежедневно, то в последнюю семидневку количество положительных тестов на COVID-19 ежесуточно не превышает 59. За все время течения пандемии в Орловской области коронавирусом заболело 33 433 человека.

Выписан из больниц или снят с домашнего наблюдения за прошлый день 91 пациент. Суммарное число выздоровевших перешагнуло порог в 31 тысячу человек: болезнь смогли победить 31 024 жителя Орловской области. При этом в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных COVID-зараженных.

Вновь оперштаб сообщает о смертельных случаях COVID-19. Умерли еще трое орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 533 орловцев.