В Орле полиция устанавливает "маникюрщика", накрасившего ногти Лескову

"Маникюр" Лескова. Скриншот с видеосюжета ОГТРК.

В Орле неизвестные накрасили ногти памятнику Лескову. Личность "маникюрщика" устанавливает полиция.

Речь идет о скульптурной группе, расположенной в центре города. Во время весенней акции по уборке памятников активисты ОНФ обнаружили, что скульптуру нужно отмывать не только от пыли и голубиного помета. Об этом рассказали в сюжете журналисты ОГТРК. Полиция начала проверку по данному факту.

Пока стражи порядка устанавливают шутника, члены ОНФ подготовили обращение к городским властям после мониторинга состояния памятников.

- Памятники в текущем году еще не проходили процедуру помывки. Скульптурные фигуры покрыты слоем пыли после зимнего периода. Мы просим органы власти обратить внимание на эту проблему и привести в порядок памятные места и скульптурные фигуры. Это касается как регионального центра, так и муниципальных районов, - прокомментировал Станислав Абакумов, председатель регионального отделения ВООПИиК.