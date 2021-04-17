Жителя Орловского района поймали на краже газовых баллонов со склада

На краже баллонов со склада полицейские поймали жителя Орловского района Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские полицейские раскрыли кражу газовых баллонов с территории склада. На похищении попался 26-летний житель Орловского района, ему светит оказаться на скамье подсудимых.

Уголовное дело о краже было возбуждено когда в местный отдел полиции обратились сотрудники предприятия. Они рассказали, что пропало полтора десятка баллонов из складского помещения. Проникал незваный гость на склад через разбитое окно. Оперативники занялись розыском возможного вора, под подозрение попал местный житель.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Оперативники выяснили, что мужчина несколько раз проникал на территорию склада и похищал газовые баллоны, которые в последующем он вывез и реализовал в пункте приема металлолома. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Ждать суд орловец будет под подпиской о невыезде. Так как дело возбуждено по 2 части статьи 158 Уголовного Кодекса "Кража", фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.