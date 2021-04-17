Начался ремонт дороги "Болхов-Орел-Витебск"

По планам, ремонт должен завершиться до 30 июня Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области начался ремонт участка дороги "Болхов-Орел-Витебск". Дорожники приведут в порядок 10 километров полотна, обойдется работа в 75 миллионов рублей.

Ремонт ведет "Дорожная служба". Как сообщает пресс-служба администрации области, все работы ведутся по технологиям. Бригады работают с 7 утра до 7 вечера, на подмоге дорожники из Знаменского, Болхова, Хотынца.

- Асфальт укладывается двумя слоями: выравнивающим и основным. Толщина верхнего слоя составит пять сантиметров. Также подрядчик будет восстанавливать на пяти трубах портальные стенки, ремонтировать подкрылки, бетонировать входящее и выходящее русло и откосы на трубах, - сообщает сайт обладминистрации.

По планам, ремонт должен завершиться до 30 июня. Автолюбителям стоит быть внимательнее, проезжая ремонтируемый участок.