В Орле охранные организации на 2 миллиона оштрафовали за взятку росгвардии

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле две охранные организации оштрафовали на два миллиона рублей за взятку росгвардии. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Как установила ведомственная проверка, зимой 2019 года должностные лица ЧОПов "ЦОН-П" и "Орел-Беркут" передали начальнику одного из отделов региональной росгвардии взятку. Деньги должны были послужить гарантом покровительства со стороны силового ведомства, а также исключить возможность привлечения к ответственности юридических лиц.

- Прокуратура возбудила в отношении охранных организаций два дела об административных правонарушениях. Судом юридические лица признаны виновными в совершении коррупционных правонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей каждому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Рассчетные счета ЧОПов арестованы. Дело сотрудника росгвардии, принявшего взятку, находится на рассмотрении мирового суда. Уголовные дела в отношении взяткодателей расследуются.