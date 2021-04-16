Погода в Орле на 17-18 апреля 2021: на выходных ожидаются дожди

Погода в Орле на 17-18 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почти летняя погода в Орле и области на грядущих выходных немного сбавит обороты. Синоптики обещают дождь и снижение температуры воздуха на пару градусов. Публикуем полный прогноз погоды в Орле и области на 17 и 18 апреля 2021.

По прогнозу Росгидрометцентра, в субботу, 17 апреля, ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха днем +13 градусов тепла, ночью +6 градусов. Ветер восточный 1 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 18 апреля, по-прежнему облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем +14 градусов тепла, ночью +4. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

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