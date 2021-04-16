Орловские пожарные совершают по сотне выездов в день из-за пала травы Фото: Архив "КП"

В Орловской области пожароопасный сезон начался с 12 апреля. Однако случаи возгораний из-за сжигания сухой травы и мусора начали фиксировать едва ли не сразу после схода снега. Незаконный пал сухостоя продолжается до сих пор.

Только за последние несколько неделе Главное МЧС по Орловской области зафиксировано 998 выездов на тушение горящей растительности. Площадь горения составила более 793 гектара. Ежедневно пожарным приходится делать более сотни выездов к месту пала травы и мусора.

- Чтобы потушить большой очаг горения требуется работа в течение нескольких часов. Пожарно-спасательные подразделения региона в режиме «нон-стоп» работают уже несколько недель, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, из-за сжигания сухой травы в регионе сгорело уже несколько дач, а на одном участков горения была обнаружена погибшая женщина.

- За нарушение правил пожарной безопасности граждане и организации несут административную и уголовную ответственность. Для граждан – это штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностного лица - от 15 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 40 тысяч рублей и для юрлиц от 200 до 400 тысяч рублей, - напоминает чрезвычайное ведомство.

Кроме того, в случае, если из-за поджога сухой травы пострадает чье-либо имущество, поджигателю грозит уголовное дело. В этом случае, штрафные санкции начинают от 250 тысяч рублей и выше.

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