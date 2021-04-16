В Орловской области стало меньше случаев госпитализации COVID-зараженных

Для пациентов с коронавирусом в Орловской области продолжает работать 1271 койка Фото: Архив "КП"

Накануне, 15 апреля, в администрации Орловской области прошло очередное заседание оперштаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Согласно озвученным данным, в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных COVID-зараженных. На 15 апреля 2021 года в больницах на стационарном лечении находилось 982 пациента с коронавирусом. Большая их часть, почти 600 человек, лечатся в больнице им. Семашко.

- Всего в лечебных учреждениях области развернута 1271 койка, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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