В Орле 19 апреля откроется отдел МФЦ в «ГРИННе». Фото: Портал Орловской области

19 апреля в Орле откроется отдел МФЦ по Заводском районе. Появится он в ТМК «ГРИНН». Это уже третье отделение в городе и двадцать шестое по Орловской области.

В «ГРИННе» будут работать двенадцать окон обслуживания. Орловцы смогут воспользоваться 115 видами услуг. Здесь также будут регистровать заявителей на Портале Госуслуг и принимать заявления о признании гражданина банкротом.

- Прием будет вестись как по предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди при условии обязательного использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отдел МФЦ в ТМК «ГРИНН» будет работать шесть дней в неделю с 10 до 19 часов (во вторник до 20 часов). Выходной день - воскресенье.

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