В Орловской области завершилось весеннее половодье-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подошло к концу весеннее половодье 2021 года. Гидрологическая обстановка нормализовалась, а уровень воды пришел в нормальное состояние.

Об этом сообщает региональное Главное Управление МЧС со ссылкой на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, лед на реках Орловщины в этом году 19-26 марта. Вода на Оке поднялась на 5-7 метров, что даже немного ниже нормы.

За время половодье в зону подтопления попали семь низководных мостов в деревнях Тайное (Орловский район), Городище, Ивановский и Кикино (Мценский район), Орловка (Залегощенский район), селе Измайлово (Новосильский район) и селе Воротынск (Ливенский район).

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