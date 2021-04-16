По делу фирмы «Унистрой-Орел» утвердили обвинительное заключение Фото: Архив "КП"

В Орловской области дело строительной компании «Унистрой-Орел» вскоре передадут в суд. Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении директором фирмы 67 миллионов рублей, вложенных дольщиками в новое жилье.

По версии следствия, с мая 2018 года по июль 2020 года директор «Унистрой-Орел» вместе с сотрудниками аффилированной ему организации заключил ряд договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Однако дом не построен до сих пор, а без сбережений остался 71 дольщик.

в жилом комплексе. Однако взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленники не выполнили, полученные денежные средства похитили. До настоящего времени жилой дом не построен.

- Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество) осуществлялось СЧ СУ УМВД России по Орловской области. После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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