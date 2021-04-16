В Бунинке презентуют справочник по истории орловской медицины. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В орловской областной библиотеке им. Бунина презентуют книгу по истории орловской медицины конца XVIII – начала XX веков. Все интересующие данной тематикой смогут встретиться с автором справочника «Орловские лекари» 22 апреля.

Исследование, воплотившееся в книгу, представит кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры РФ Валентина Титова.

В справочнике автор впервые собрала данные о медиках, которые родились, учились, жили и работали в Орловской губернии в конце XVIII – начале XX веков. В издании представлены сведения и о первых орловских лекарях, малоизвестных широкой публике.

- Данное исследование будет интересно изучающим историю орловской медицины, учителям, студентам, школьникам старших классов и всем, кто занимается историческим краеведением, - говорят сотрудники библиотеки им. Бунина.

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Вход на мероприятие свободный. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

КОГДА? ГДЕ?

22 апреля в 15.00

Ул. Максима Горького, 43

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