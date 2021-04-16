В Орле готовят к сдаче ремонт двора на Песковской улице. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле готовятся к сдаче ремонта первого двора из списка 2021 года. Накануне подрядчик уложил новое дорожное покрытие во дворе дома №17 по Песковской улице (Заводской район).

В понедельник, 19 апреля, лаборатория «Орелгосзаказчика» должна взять пробы асфальта и определить его качество.

- В этом году предстоит отремонтировать 42 двора, на 22 из них работы уже стартовали, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Работы по приведению придомовых территорий в порядок и в этом году не обходятся без замечаний. Так во дворе дома №17а по Московскому шоссе, домов №191 и 386 по Комсомольской улице и доме №5 по Комсомольскому переулку выявлены нарушения технологий установки бордюрного камня.

Подрядчики получили предписание устранить брак.

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