Коронавирус в Орловской области на 16 апреля 2021: умерли три человека

Коронавирус в Орловской области на 16 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области подтвердилось еще 58 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данный сегодня, 16 апреля 2021, представил федеральный оперштаб.

Всего за все время пандемии в Орловской области заболели 33 379 человек, из них 30 933 смогли выздороветь. В настоящее время на лечении находятся 1916 жителей региона. Накануне из больниц выписались по выздоровлению 88 человек.

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Статистика смертности пополняется. Оперштаб подтвердил, что умерли еще три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего пандемия унесла жизни 530 орловцев.

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