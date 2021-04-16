В Орловской области в 2021 году медали получат 466 многодетных семей Фото: Архив "КП"

В 2021 году 466 многодетных семей получат памятную медаль и диплом о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области». Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Первый этап награждения запланирован в канун Международного дня семьи (15 мая), второй в День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября).

- На 1 апреля 2021 года в регионе зарегистрирована 7861 многодетная семья. В них воспитывается 26157 детей. Из общего количества многодетных семей 4803 – сельские и 3058 – городские (2095 проживают в Орле), - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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