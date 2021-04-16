В Орловской области школьники оставляют не съеденными 8% завтрака и 10% обеда

Питание в школах Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В подходящем к концу учебном году 2020-2021 школах Орловской области Роспотребнадзор провел 272 внеплановых проверок школьных столовых и поставщиков питания. Не везде они показали положительные результаты.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на экспертизу было направлено 2309 проб готовых блюд и пищевых продуктов. Итоги исследований следующие: 0,8% продуктов (пищевое сырье) и 2% готовых блюд не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, еще 0,4% сырья и 1,3% готовых блюд – по санитарно-химическим показателям и 1,2% проб сырья не соответствовало требованиям по физико-химическим показателям.

- Информация о фактах выявления фальсифицированной продукции направлена в региональные Управления Роспотребнадзора для принятия мер в отношении производителей продукции и в УЭБиПК УМВД России по Орловской области для принятия мер в рамках полномочий, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, родительский контроль провел в 101 школе оценку несъедаемости блюд посредством взвешивания остатков. Удельный вес не съеденной пищи на завтрак составил 8%, а в обед - 10%.

Родители могут письменно обратиться в Роспотребназор с жалобой на школьное питание по адресу: Наугорское шоссе, 2а или в электронном формате на официальном сайте.

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