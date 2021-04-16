Решение о проведении выпускных в орловских школах отложили до следующей недели

Последний звонок и выпускные у орловских школьников могут пройти 21 мая и 25 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пока не определились, каким будут Последний звонок и выпускные у школьников. Напомним, из-за коронавируса в 2020 году все праздничные мероприятия проходили в дистанционном формате, без торжественных линеек и встреч в школе.

В 2021 году пандемия, по всей вероятности, тоже наложат свой отпечаток на праздники для выпускников.

- Мы понимаем, что ограничительные мероприятия на сегодняшний день снимать пока рано. Поэтому прошу провести разъяснительную работу среди родителей о невозможности проведения крупных массовых мероприятий, в которых участвуют разные группы и классы образовательных организаций, - сообщила 15 апреля на заседании оперштаба руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

В каком формате и когда будут проходить последний звонок и вручение аттестатов региональные власти обещали принять решение на следующей неделе во время заседания оперштаба.

Пока рассматривается возможность проведения последнего звонка 21 мая, а 25 июня аттестатов выпускникам 11 классов при строгом соблюдении санитарных требований.

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