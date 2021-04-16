За день в Орле и Мценске в аварию попали два мотоциклиста, один без прав

Авария с участием 17-летнего мотоциклиста в Мценске 15 апреля 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

За четверг, 15 апреля, в Орловской области произошло два ДТП с участием мотоциклистов. В обоих случаях водители байков получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницы.

Первый случай произошел в 10:40 часов утра в Северном районе Орла. 32-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал по Раздольной улице и в районе дома №6а врезался в ехавший впереди попутно «Шевроле Ланос» под управлением 23-летнего автомобилиста.

ДТП с участием мотоциклиста на Раздольной улице Орла 15 апреля 2021. Фото: Госавтоинспекции Орловской области.

Второй случай произошел в районе половины пятого часа дня в Мценске. Здесь в аварию попал 17-летний мотоциклист. Молодой человек управлял мотоциклом «CFMOTO», но при этом не имел водительских прав.

Совершая обгон на улице Мира, амчанин выехал на встречку и врезался в «УАЗ».

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла также получил травмы и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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