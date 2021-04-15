У руля Корпорации развития Орловской области стал Николай Шин

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У Корпорации развития Орловской области сменилось руководство. Должность директора занял Николай Шин, такое решение было принято 15 апреля на заседании совета директоров.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Прежний глава Владимир Дудин покинул пост по собственному желанию.

- Корпорацию развития Орловской области возглавит Николай Шин, занимавший с ноября 2018 года по сегодняшний день должность заместителя генерального директора. На прежней должности он управлял процессами по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и инвестиционных площадок. Основная его деятельность – привлечение инвесторов и сопровождение проектов, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Николай Шин стал четвертым по счету директором Корпорации развития с 2018 года.