Орловчанку осудили за попытку дать взятку полицейскому

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жительница Орловской области предстала перед судом за попытку дать взятку полицейскому. Женщина пыталась откупиться от ответственности за нелегальную продажу алкоголя.

Об этом сообщает Кромской районный суд, приводят детали процесса. Орловчанка попалась на незаконной продаже спиртного. Ей грозило административное наказание, избежать его орловчанка решила с помощью денег. Сотруднику местного отдела полиции женщина предложила 15 тысяч рублей, однако инспектор отказалась от денег. Вместо административной ответственности фигурантка попала под уголовную.

- Суд учел обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, и назначил наказания в виде штрафа в размере 70 000 рублей, - сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области.