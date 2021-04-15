Орловские поисковики передали останки советского бойца на родину в Пензенскую область

Поисковики передали останки советского бойца Анатолия Силантьева на родину в Пензенскую область. Фото: ВИПК «Батальон» города Мценск

13 апреля в селе Спасское-Лутовиново Мценском районе прошла панихида и митинг по случаю отправки останков старшего сержанта Анатолия Анатольевича Силантьева на родину в Пензенскую область. Орловские поисковики из ВИПК «Батальон» подняли бойца во время весеннего этапа «Вахты-2020».

Останки вместе с медальоном были обнаружены на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения. При этом ранее Анатолий Силантьев числился захороненным братской могиле села Тургенево Чернского района Тульской области (по данным ОБД Мемориал) и в селе Шашкино Мценского района Орловской области (по спискам о безвозвратных потерях 287 стрелковой дивизии).

Последний бой Анатолий Силантьев принял 18 ноября 1942 года, когда ему всего 32 года. В этот момент он являлся командиром взвода 317 отдельной разведроты 287 стрелковой дивизии.

Старший сержант Анатолий Анатольевич Силантьев погиб 18 ноября 1942 года в Орловской области

- За героизм, проявленный на мценской земле, старший сержант Силантьев был награжден медалью «За отвагу», - сообщает ОРОО ВИПК «Батальон» города Мценск.

Торжественное перезахоронение останков бойца было запланировано на 14 апреля на родине Анатолия Силантьева в городе Кузнецке Пензенской области.

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