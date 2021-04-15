Под Орлом заросли на поле обошлись предприятию в 410 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Урицком районе сельхозпредприятие «Авангард-Агро-Орел» оштрафовали на 410 тысяч рублей за заросшие бурьяном и кустарником поля общей площадью 407,3 гектара. Они находились у организации в аренде с 2011 года.

Нарушения выявили инспекторы Россельхознадзора в ходе планового рейда в октябре 2020 года. Было возбуждено административное дело и назначен штраф.

- Сельхозпредприятие обратилось в Свердловский районный суд с просьбой о снижении суммы административного штрафа. В феврале 2021 года районный суд решение оставил без удовлетворения. Областной суд также оставил прежнее постановление в силе, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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