В Орле 32-летнего мужчину обманули почти на миллион рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла 32-летнего мужчина телефонные мошенники обманули на 990 тысяч рублей. Действовали они по наработанной схеме, представившись службой безопасности банка.

Орловцу пообещали спасти сбережения от неизвестных мошенников и он сам пошел в ближайший банкомат, снял деньги и перевел их на «безопасный» счет.

- В беседе с полицейскими потерпевший сообщил, что уже слышал об аналогичных фактах, однако не подозревал, что может попасться на уловку злоумышленников и перевел им денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39