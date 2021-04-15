В орловских летних лагерях сохранят запрет на родительские посещения Фото: Архив "КП"

До летних каникул остается чуть больше месяца. В Орловской обалсти уже во всю идет подготовка к летней оздоровительной кампании для детей. Сейчас региональный Роспотребнадзор проверяет загородные лагеря, санатории и другие организации детского отдыха.

Всего ведомству предстоит проверить и выдать санитарно-эпидемиологические заключения на 273 лагерей с дневным пребыванием и 12 учреждений с круглосуточным пребыванием. Пока их получили 97 организаций.

Из-за коронавируса отдых детей вновь будет с ограничениями. Под запрет попали массовые мероприятия в закрытых помещениях и родительские посещения. При этом работа персонала оздоровительных учреждений может быть организован без проживания на территории (в этом случае – сотрудникам предстоит еженедельное обследование на коронавирус).

- На весь период смены должно быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников. Выход (выезд) детей и персонала (при проживании персонала на территории организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.

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