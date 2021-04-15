Ремонт Болховского шоссе в Орле пройдет в два этапа. Фото: пресс-служба администрации города

Ремонт Болховского шоссе в Орле пройдет в два этапа. Сегодня, 15 апреля, начался аукцион по поиску подрядчика для первого этапа. Через неделю станет известно, кто будет приводить дорогу в порядок.

Реализация первого этапа обойдется в 40 миллионов рублей. За эти средства подрядчику предстоит отремонтировать 1,1 км дороги, установить новые бордюры и сделать врезку площадка под мусорные контейнеры и несколько заездных карманов для общественного транспорта.

Проект второго этапа еще находится на стадии разработки. Однако уже сейчас известно, что планируется отремонтировать старые и сделать новые тротуары, установить остановочные павильоны, дополнительное освещение, сделать разметку и озеленить полосу отвода. По предварительным оценкам, на это понадобится еще 50 миллионов рублей.

- Однако в БКД заложено только 20 млн рублей, но работы так или иначе будут выполнены в полном объеме если не в этом, то в последующие годы, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Гарантия на ремонт будет увеличена и составит семь лет.

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