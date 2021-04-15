С 15 апреля в Орле и области летние веранды откроют 26 кафе и ресторанов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с сегодняшнего дня, 15 апреля, начинают работу летние веранды кафе и ресторанов. Установить их решили 26 организаций общепита.

Чуть позже в этом году заработают летние веранды при кафе и буфетах в Мценске и Глазуновском, Должанском, Колпнянском и Покровском районах. Здесь продегустировать блюда и наппитки на свежем воздухе можно будет 1 и 9 мая.

Завершить сезон владельцы летних веранд планируют к 15 октября.

- В условиях режима повышенной готовности будут соблюдаться меры безопасности – необходимое расстояние между столиками, регулярная дезинфекция, работа в масках и перчатках, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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