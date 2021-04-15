К домам в Фруктовом переулке Орла не могут подъехать скорые и такси. Фото: ОНФ Орловской области

В Заводском районе Орла жители частного сектора в Фруктовом переулке жалуются на то, что в плохую погоду к их домам не могут подъехать ни машины скорой помощи, ни такси. Да и сами люди во время распутицы не рискуют ехать к своим домам на машинах.

Орловцы говорят, что дорогу здесь в последний раз ремонтировали еще в 90-х годах прошлого века. За такой большой период времени она превратилось в «лунную поверхность с кратерами». Они неоднократно просили городские власти отремонтировать 500 метров дорожного покрытия, но безрезультатно.

Сейчас к ситуации подключились представители ОНФ.

- Люди с трудом могут пройти к своим домам. Мы настаиваем на том, чтобы эта дорога была отремонтирована. Обращение к администрации Орла уже отравлено, – подчеркнул Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

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