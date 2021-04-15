В Орле сотрудники «Дормаш» до сих пор не могут получить зарплату. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 15 апреля, в орловской прокуратуре прошла встреча прокурора области Владислава Малкина и бывших работников ЗАО «Дормаш». Они до сих пор не могут получить зарплату.

Предприятие задолжало сотрудникам более 16 млн рублей. Из-за растрат на руководство организации было возбуждено уголовное дело статье 160 УК РФ. Конкурсному управляющему уже предъявлено обвинение, задержан начальник контрольно-сторожевого отдела «Дормаш».

- Вопросы ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «Дормаш» остаются на особом контроле прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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