Выпускники в Орловской области пишут 15 апреля итоговое сочинение

В Орловской области сегодня, 15 апреля, школьники пишут итоговое сочинение. Оно станет допуском к ЕГЭ для выпускников.

В общей сложности свои знания проверяют 3 115 юношей и девушек. Дети с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могут писать изложение. Проверка знаний идет на базе 207 образовательных учреждений. Писать сочинение выпускники могут 3 часа 55 минут.

- Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Получившие неудовлетворительный результат, а также не явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать работу в дополнительные сроки − 5 и 19 мая 2021 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.