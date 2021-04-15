Коронавирус в Орловской области на 15 апреля 2021: заболели 56 человек, умер один

Коронавирус в Орловской области на 15 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Число заболевших за все время пандемии достигло 33 тысяч 321 человека

Сегодня, 15 апреля, федеральный оперштаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в регионах России. По последней информации, в Орловской области зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время на лечении находятся 1949 человек. За все время пандемии заболели 33 321 человек, их них 30 845 вылечились. Накануне выписались из больниц 85 жителей региона.

Пополнилась статистика смертности. По данным оперштаба, умер еще один пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего пандемия унесла жизни 527 человек.

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